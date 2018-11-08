İkiz bebeği olanlara 24 ay boyunca aylık 150 TL destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.08 Kasım 2018 Perşembe 14:52
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü.
2 yıl boyunca verilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çokcu çocuk doğumlarında 2 yıl boyunca destek vereceklerini açıkladı.
Selçuk "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.
3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna (iki ve üzeri), Sağlık Bakanlığı'nın Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşıları süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 TL olmak üzere nakdi yardım yapılacak.
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