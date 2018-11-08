İkiz bebeği olanlara 24 ay boyunca aylık 150 TL destek

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü.

2 yıl boyunca verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çokcu çocuk doğumlarında 2 yıl boyunca destek vereceklerini açıkladı.



Selçuk "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.



3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna (iki ve üzeri), Sağlık Bakanlığı'nın Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşıları süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 TL olmak üzere nakdi yardım yapılacak.