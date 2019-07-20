0553 313 94 23

İkiyüzlü Sputnik'in 2 editörü daha ortaya çıktı!

Türkiye'ye 'basın özgürlüğü' dersi vermeye çalışan ancak son olayda ikiyüzlülüğü gözler önüne serilen Sputnik'in, Davutoğlu ile program yapan Yavuz Oğhan'ın ekibinde bulunan iki editörün daha işine son verdiği ortaya çıktı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:30
İkiyüzlü Sputnik'in 2 editörü daha ortaya çıktı!

Yavuz Oğhan, Rus haber ajansı Sputnik ve RS FM'deki programlarının bitirildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Oğhan, kendisine ait YouTube kanalı 'bidebunuizle'de dün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk etmelerinin ardından Sputnik'in programlarını sonlandırdığını açıkladı.

Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikte yaptığı "söylemesibizden" programının da artık RS FM’de yayınlanmayacağını açıkladı.

2 editör daha kovuldu

Türkiye'ye 'basın özgürlüğü' dersi vermeye kalkışan ancak son olayla birlikte maskesi düşen ikiyüzlü Rus haber ajansı Sputnik'in Oğhan’ın ekibinde çalışan iki editörün daha işine son verdiği ortaya çıktı.

Sputnik'in "basın özgürlüğü" ikiyüzlülüğü!

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:30
  1. Sputnik
  2. Yavuz Oğhan
  3. RS FM
  4. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
    1. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
    2. Bakan Soylu’dan Avrupa’ya kaçak göçmen..
    3. İkiyüzlü Sputnik'in 2 editörü daha..
    4. Kadıköy'de izinsiz gösteri açıklaması
    5. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen..
    6. Konya'da iki otomobilin çarpışması..
    7. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    8. Motosikletiyle park halindeki..
    9. AK Partili başkanın '30 Ağustos'..
    10. Fethiye’de gazeteciye saldırı
    11. Yunan Başbakan'dan küstah 'Kıbrıs..
    12. 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol..
    13. Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
    14. Malatya’da akrabalar arasında silahlı..
    15. Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı..
    16. Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
    17. Hindistan'daki sellerde ölenlerin..
    18. Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali gala..
    19. Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor
    20. "2. Erzurum Türk Oyunları"
    21. Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    22. İran 1 tankeri serbest bıraktı!
    23. Ereğli’de uyuşturucu hap ele geçirildi
    24. Kayıp olarak aranan kişinin cesedi..
    25. 1'inci S-400 Filosu'nun arması belli..
    26. Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı
    27. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken..
    28. Milliler potada Büyük Britanya'yı..
    29. Fatih’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
    30. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti