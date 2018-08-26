İkiyüzlü Amerika'dan şaşırtmayan proje! 'Dost gibi görünen İHA'
Pentagon, Rusya'nın tanıttığı süpersonik füzenin ardından düşman kuvvetlerini yanıltmaya yönelik insansız hava aracı-silahı olan Hava Konuşlu Minyatür Hile'yi (MALD-X) başarıyla denediğini açıkladı.26 Ağustos 2018 Pazar 11:05
"Breaking Defense" gibi Amerikan savunma sitelerinin bildirdiğine göre, MALD-X, düşman kuvvetlerin elektronik cihazlarının algısını karıştırmasının yanında hava savunma sistemleri karşısında dost uçak uçuş profillerini ve radar işaretlerini aynen kopyalayarak taklit ediyor.
FÜZELERLE BOY ÖLÇÜŞÜYOR
Böylece hava savunma sistemlerinin yanılmalarını sağlayan MALD-X, mobil füzeleri de tuzağa düşürebiliyor.
Pentagon, 2016'da 35 milyon dolarlık bir ihaleyi kazanarak MALD-X geliştirmeyi üstlenen Raytheon'un 20 ve 22 Ağustos'ta Kaliforniya'daki Point Mugu deniz üssünde bir dizi deneme uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.
45 DAKİKADA 900 KİLOMETRE UÇUYOR
Adındaki minyatürün tersine, 3 metre uzunluğunda, 136 kilo ağırlığındaki, jet motorlu MALD-X'in yakıt tedarikinin 45 dakikada 900 kilometre uçmasına yettiği de iddia edildi.
Bu özellikleri sayesinde, monte edilebildikleri uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları B-52'lerden salınmalarının ardından Çin'e yönelik uzun operasyonlarda kullanılabileceği belirtildi.
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