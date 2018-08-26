0553 313 94 23

İkiyüzlü Amerika'dan şaşırtmayan proje! 'Dost gibi görünen İHA'

Pentagon, Rusya'nın tanıttığı süpersonik füzenin ardından düşman kuvvetlerini yanıltmaya yönelik insansız hava aracı-silahı olan Hava Konuşlu Minyatür Hile'yi (MALD-X) başarıyla denediğini açıkladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:05
İkiyüzlü Amerika'dan şaşırtmayan proje! 'Dost gibi görünen İHA'

"Breaking Defense" gibi Amerikan savunma sitelerinin bildirdiğine göre, MALD-X, düşman kuvvetlerin elektronik cihazlarının algısını karıştırmasının yanında hava savunma sistemleri karşısında dost uçak uçuş profillerini ve radar işaretlerini aynen kopyalayarak taklit ediyor.

FÜZELERLE BOY ÖLÇÜŞÜYOR

Böylece hava savunma sistemlerinin yanılmalarını sağlayan MALD-X, mobil füzeleri de tuzağa düşürebiliyor.

Pentagon, 2016'da 35 milyon dolarlık bir ihaleyi kazanarak MALD-X geliştirmeyi üstlenen Raytheon'un 20 ve 22 Ağustos'ta Kaliforniya'daki Point Mugu deniz üssünde bir dizi deneme uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

45 DAKİKADA 900 KİLOMETRE UÇUYOR

Adındaki minyatürün tersine, 3 metre uzunluğunda, 136 kilo ağırlığındaki, jet motorlu MALD-X'in yakıt tedarikinin 45 dakikada 900 kilometre uçmasına yettiği de iddia edildi.

Bu özellikleri sayesinde, monte edilebildikleri uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları B-52'lerden salınmalarının ardından Çin'e yönelik uzun operasyonlarda kullanılabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:05
  1. MALD-X
  2. ABD
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    1. BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri..
    2. TSK'dan Malazgirt videosu.....
    3. İstanbul'da torbacılara nefes kesen..
    4. İran Savunma Bakanı Hatemi'den katil..
    5. TL için yeni fırsat
    6. Bal ormanı sayısı 424’e ulaştı
    7. Af ekimde çıkıyor mu?
    8. Antalya’da hedef 30 milyon turist
    9. BİM’den indirimli kırtasiye ürünleri
    10. Türk Telekom’a 12 ödül birden
    11. TOKİ’den son dakika indirim kampanyası!
    12. Kaldırımda oturuyor sandılar... Acı..
    13. MHP ısrarcı! 8 maddelik af teklifinde..
    14. Trump, doların itibarını FED’le..
    15. Ekonomik saldırılara ‘dijital para’..
    16. Afganistan'da ardı ardına üst düzey..
    17. Lüks otomobil satışlarında büyük düşüş!
    18. TOKİ Tokat konut başvuruları
    19. Türk savaş pilotları 'en doğru karar'ı..
    20. Bakan Çavuşoğlu'nun yeni durağı Litvanya
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"