MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nişanlısıyla içinde oldukları aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren öğretmen Billur Atik'in cenazesi defnedildi.

Billur Atik'in (23) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundan baba Ufuk Atik ve yakınları tarafından alındıktan sonra Milas ilçesi Hasanlar Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada tabutun üzerine Atik'in nişan kıyafeti konuldu ve dua edildi.

Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, ilçede görev yapan öğretmenler ve ailenin yakınları katıldı.

Billur Atik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Hasanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi

Cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenen baba Ufuk Atik, "Benimle gel, bugün eve gidelim' dedim ancak kızım nişanlısıyla buluşacağını söyledi. İkisi de birbirini çok seviyordu. Olaydan önce annesiyle konuştu. Yollarda su akıntılarının olduğunu söyledi. Oğlumuz kızımı eve bırakmak için yola çıkmıştı ancak sel sularına kapılarak iki yavrumuzun da can verdiğini öğrendik, acımız çok büyük." sözleriyle acısını dile getirdi.

Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik ve 2 aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde derenin taşkın sularına kapılmıştı. Sele kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetmişti. Bençik'in cenazesi, 7 saatlik çalışmanın ardından olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bulunmuştu.