'İkinci yarı için durmak yok yola devam!'

Çok büyük bir katılımla seçim gerçekleştirdik.. Türk milleti sandığına sahip çıktı ve iradesini yansıtarak kararını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta baş başa bir yarışın içine girecek...

Elbette öyle bir gece yaşadık ki Türkiye olarak, algılar, yalan yanlış açıklama yapan belediye başkanları, twitter’da ahlaksızca açıklamalar yapan binbir türlü zevata rağmen Türk Milletinin iradesine kimse ipotek koyamadı ve seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK’nın açıkladığı son verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı. Bundan sonrası ise 28 Mayıs’ta artık iki adaylı bir seçime gidiyoruz... Ve artık 50+1 kuralı yok bir tane fazla oy bile alan Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olarak açıklanacak...

Şu aşamaya bakıldığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde ipi göğüslemesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor... Yaklaşık 3 milyona yaklaşan bir farkın ne olursa olsun kapatılması da zaten matematiğe aykırı bir durum.. Siz bakmayın 14 Mayıs gecesi koparılan feveranlara... Seçim devam ederken, milletin iradesi ipotek altına alınmaya çalışılarak seçim bitmeden Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla algı yapanlara... Sayın Başkan Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi, milletin iradesi ne derse bizim başımızın üstüne.. Balkon konuşmasında da işaret ettiği gibi, milletimiz 2. turu isterse “Başımın üstünde yeri var” açıklamasıyla milletine olan güvenini tekrar ortaya çıkarmıştır...

28 Mayıs’ta milletin dediği olacak ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm masalar dağıtılarak milletin iradesini tüm dünya görecektir...

Haydi hayırlısı!

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