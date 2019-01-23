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"İkinci yarı biz bu maçı çeviririz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu yılın ikinci altı ayı, kur-faiz açısından daha avantajlı olacak. 2019’un ilk çeyreğinde pozitif bir büyüme gelince, ikinci yarıda biz bu maçı çeviririz." dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:01
"İkinci yarı biz bu maçı çeviririz"

Avdagiç, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Celal Toprak moderatörlüğünde İMES Sanayi Sitesi'nde düzenlenen "İMES Ekonomi Buluşmaları"nın konuğu oldu.

Dünyanın düşük faiz ve bol likiditeden yeni normal, "yeni denge" arayışına girdiğini aktaran Avdagiç, "Ticaret savaşı endişeleri daha az korkulur hale geldi. Fed'in 'güvercin' adımları da bu seneye daha güvenli bakmamızı destekliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından dış veya iç politikada çok önemli bir etki olmazsa, daha sakin bir kur ve daha aşağıda bir faiz görünüyor." şeklinde konuştu.

 

- "Her türlü oyuna karşı cephane var"

 

Şekib Avdagiç, son altı ay içinde alınan proaktif tedbirlerin, ekonomi yönetiminin, her türlü oyuna karşı elinde cephane bulundurduğunu gösterdiğini kaydederek, "Türkiye, ihtiyacı doğrultusunda tek seferlik kaynak da uzun vadeli kaynaklar da bulabilir." ifadesini kullandı.

Son dönemde kamunun elini taşın altına sokmasıyla, şirketlerin ve tüketicinin gücünü artıracak müdahalelerin son derece yerinde olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Kaptanımıza güveniyoruz, üreten kesim olarak sonuna kadar yanındayız. İnanıyorum ki bu yılın ikinci yarısında ekonominin çarklarını daha kalıcı şekilde döndüreceğiz. Kredi kartı yapılandırması ‘ahlaki tehlike’ doğurur mu? 'Ekonomi yavaşlarken, insanlarımızı rahatlatalım mı?' doğru sorular değildir. Elbette önce sosyal, sonra ekonomik sebeplerle, yeni alım gücü, borçlarını yapılandırma imkanı vereceğiz. İTO olarak şirketlerimizin, reel sektörün maliyetlerini rahatlatacak her türlü tedbirin arkasındayız." diye konuştu.

Avdagiç, bu yılın ikinci altı ayının kur-faiz açısından daha avantajlı olacağına dikkati çekerek, "2019'un ilk çeyreğinde pozitif bir büyüme gelince, ikinci yarıda biz bu maçı çeviririz." dedi.

 

- "Zorluktan çıkaracağımız en iyi şey, ihracat"

 

Avdagiç, içinde bulundukları zorluktan çıkaracakları en iyi şeyin ihracatın artırılması olduğunun altını çizerek, "İhracatımızı birkaç sene içinde çok hızlı 250 milyar dolara çıkarabiliriz. Bizler de İTO olarak 2019’u Global Nefes: İhracat Yılı olarak ilan ettik. Dengelenme dönemi sonrasını ihracat kaldıracı ile aşacağız. Biz 2019’u fırsat yılına çevirmek için çalışacağız. Teknoloji ekosistemine daha çok Türk firması ilave etmeliyiz. Ajandamızda ihracatçılarımıza ekonomimizi büyütecek yeni gerçek işler olmalı. Eriyen stokların yerine yeni ürünlerin konulması önemli. Bunların maliyetlerinin uygun olması da önemli." şeklinde konuştu.

KOBİ’lerin üreten, elini taşı altında olan kesim olduğunu dile getiren Avdagiç, "Zorlukları dayanışmayla, el birliğiyle aşacağız. İMES, zaten böylesi bir dayanışmanın en güzel örneğini veriyor. Bizim temel felsefemiz de en küçük cirolu üyemiz bile olsa her türlü sıkıntısında yanı başında olmaktır. İMES’in büyümesi, katma değerli üretimini artırması, daha çok ihracat yapması demek, Türkiye’nin büyümesi demektir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:01
  1. İMES Ekonomi Buluşmaları
  2. İstanbul Ticaret Odası

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