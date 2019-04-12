0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"İkinci Uluslararası İslamofobi Konferansı" başladı

İZÜ Rektörü Mehmet Bulut: - "Müslümanlar tüm dünyada İslamofobi'nin etkilerine maruz kalıyor. Sadece düşünürler ve araştırmacılar değil herkes İslamofobi'yi besleyen düşünceler ve eylemler üzerine düşünmeli, jeopolitik boyutları ortaya konmalı"- Pensilvanya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Anne Norton: - "İslamofobi, temelde diğerinden korkma ve ona önyargılı davranma üzerine kurulu bir yabancı düşmanlığı türüdür. Müslümanlara yönelik büyük saldırıların arkasında da bu fikir var"

12 Nisan 2019 Cuma 21:58
"İkinci Uluslararası İslamofobi Konferansı" başladı

İSTANBUL (AA) - İslamofobi'nin birçok yönüyle ele alınacağı "İkinci Uluslararası İslamofobi Konferansı" dünyanın birçok yerinden akademisyen ve araştırmacının katılımıyla başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (İZÜ) 12-14 Nisan tarihleri arasında devam edecek konferansın açılışında konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İslamofobi'nin sadece Müslümanları değil, başta insan haklarının temelleri olmak üzere, azınlıkları, farklı kültürleri ve dinleri hedef aldığını söyledi.

Bulut, İslamofobi'nin birçok farklı araçla ve sürekli olarak artan bir biçimde varlığını devam ettirdiğinin altını çizerek, "Müslümanlar tüm dünyada İslamofobi'nin etkilerine maruz kalıyor. Sadece düşünürler ve araştırmacılar değil herkes İslamofobi'yi besleyen düşünceler ve eylemler üzerine düşünmeli, jeopolitik boyutları ortaya konmalı. Dünya liderleri kalıcı çözümler bulmak için mücadele başlatmalı ama İslamofobi'nin demokrasi ve insan haklarına zararları bu kadar net olmasına rağmen çok az lider bu konuda adım atıyor." diye konuştu.

Pensilvanya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Anne Norton da İslamofobi'yle mücadelede ortak yaşama kültürünün önemine dikkati çekti.

Norton, İslamofobi'yi yabancı düşmanlığı türlerinden biri olarak nitelendirerek, "İslamofobi temelde diğerinden korkma ve ona önyargılı davranma üzerine kurulu bir yabancı düşmanlığı türüdür. Müslümanlara yönelik büyük saldırıların arkasında da bu fikir var. Korkular insanları olmaması gereken düşüncelere ve eylemlere itiyor ama tarihe baktığımızda bunun tersi birçok örnek var. Örneğin Osmanlı Devleti ortak yaşama kültürü açısından örnek modeller sunuyor. Ümmet fikri de aynı şekilde birlik olmanın ve beraber olmanın bir tezahürü." ifadelerini kullandı.

Farklı fikirlere saygı duymanın demokrasinin temellerinden olduğunu ekleyen Norton, Arabi düşüncesinin demokrasideki birçok fikri beslediğini söyledi.

Norton yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'ye karşı "karşı fikre saygı ve birbirini tanıma"nın önemine vurgu yaptı.

- "Barışın tesisi için herkes çalışmalı"

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren ise son dönemlerde artan İslamofobik söylemlere işaret ederek, İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA olarak konunun dünya gündeminde yer alması için siyasi ve diplomatik mücadele verdiklerini söyledi.

Eren, farklı medeniyetlerin varlığını sürdürebilmesi için aşırı düşüncelerin yok edilmesi ve barışın tesis edilmesi için herkesin çalışması gerektiğini anlattı.

İZÜ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve İZÜ İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından organize edilen konferansta, İslamofobi'yi güçlendiren siyasi söylemler, jeopolitik denklemler ve güncel konular ele alınacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 21:58
  1. CIGA
  2. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  3. Pensilvanya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Anne Norton
  4. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltepe'de olay çıktı! Oy sayımı durduruldu
    1. Maltepe'de olay çıktı! Oy sayımı..
    2. Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
    3. Galatasaray'dan basketbol takımı..
    4. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu
    5. Avrupa Güreş Şampiyonası
    6. Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye..
    7. TRT İzmir Radyosu Türk Polisini..
    8. Voleybol: Bayanlar 1. Lig final etabı
    9. Yeni aldıkları otomobil sonları oldu
    10. Belçika mahkemesinden Suriye’de..
    11. Gaziantep merkezli 16 ildeki FETÖ'nün..
    12. Raşel'in 70 yıllık hayali gerçek oluyor
    13. AB'ye tepki amaçlı parti kurdu! İşte..
    14. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül..
    15. Basketbol: Toplu sonuç
    16. Voleybol: Efeler Ligi baraj etabı
    17. Lüks cip koyun sürüsüne daldı, 18..
    18. Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Cipin çarptığı 18 küçükbaş hayvan..
    20. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    21. "İkinci Uluslararası İslamofobi..
    22. Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri
    23. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
    24. Macaristan'da Türk kültürü tanıtım..
    25. Suriyeli çocuklar ve parlamenterler..
    26. Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine..
    27. İş yerine su basınca elbiselerle önlem..
    28. FETÖ papazı İtalya'da buldu
    29. Rıza Kayaalp finalde
    30. Konyaspor, Sivasspor maçına hazır
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir