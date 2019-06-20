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İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:17
İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e doğru yola çıktı!

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:17
  1. Yavuz
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  3. sondaj

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