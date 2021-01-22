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Korona Virüs İkinci parti aşı pazar günü Türkiye'de olacak
Korona Virüs

İkinci parti aşı pazar günü Türkiye'de olacak

Çin aşıları pazar sabahı Türkiye'ye geliyor. Teslimat gecikmezse 10 milyon doz aşı pazar sabahı Türkiye'de olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 18:03:00 -
İkinci parti aşı pazar günü Türkiye'de olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti Sinovac aşısının bu hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. NTV'nin edindiği bilgiye göre aşıların pazar sabahı Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Çin'den yarın yola çıkacak aşıları taşıyan kargo uçağı pazar sabahı Türkiye'ye ulaşacak.

10 milyon doz geliyor

İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak.

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