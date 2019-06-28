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İkinci OSB’nin gelir-gider ve bilançosu görüşüldü

Kütahya 2.

28 Haziran 2019 Cuma 11:41
İkinci OSB’nin gelir-gider ve bilançosu görüşüldü

Kütahya 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.


2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya; Vali Dr. Ömer Toraman, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile 2. OSB Müdürü Murat Demir katıldı.


2019 yılı 1. dönem Denetim Kurulu Raporu, 2019 yılı 1. dönem gelir-gider tablosu, bilanço, 2019 yılı 1. dönem Yeminli Mali Müşavir raporu konuları görüşülerek karara bağlandı.


Toplantı dilek ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:41
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