0553 313 94 23

İkinci mezunlar buluşması gerçekleşti

Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler geleneksel hale getirdikleri mezunlar buluşmasının ikincisi yaptılar.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:15
İkinci mezunlar buluşması gerçekleşti

Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler geleneksel hale getirdikleri mezunlar buluşmasının ikincisi yaptılar.


Okul bahçesinde yapılan mezunlar buluşmasına okul öğretmenleri de katıldı. Yemekli yapılan buluşmada öğrenciler ve öğretmenler eski günleri yad edip anıları tazeleyip sohbet ettiler.


İkinci mezunlar buluşmasıyla ilgili açıklama yapan okul mezunlarından, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Abdullah Yüksel yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi olarak 2. mezunlar buluşmamızı gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanında hayatlarını devam ettirmekte olan mezunlarımızla bir araya geldik. Her birimizin farklı hayalleri farklı hayatları farklı görüşleri olmasına rağmen, aynı sıralarda eğitim almanın verdiği birlik ve beraberlik duygusu sayesinde yıllar sonra bir araya gelebildik. Organizasyonumuzda hem eski günleri yad ettik hem de yeni mezunlarımızla eski mezunlarımızın kaynaşıp tecrübe aktarımı yapmasını sağlamış olduk. Mutluluk ve Aidiyet kavramlarını derinlemesine hissettiğimiz programımızda, aramızda bulunan öğretmenlerimizle de çok güzel zamanlar geçirdik. Bizler, nereye gidersek bu okuldan mezun olmanın ayrıcalığını hep hissediyoruz. Hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda bize çok fazla şey kattığını her birimiz hissediyoruz. Hangi meslek grubundan olursak olalım, FAÖL/CZAL’den mezun olduğumuzu gururla söyleyebiliyoruz. Bundan sonra da buluşmalarımızı gelenekselleştirerek bu birlikteliğimizi hayatın birçok alanına taşımayı hedefliyoruz."


Buluşma, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:15
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnternetten para kazanayım" derken kurumun kasasını boşaltmış
    1. "İnternetten para kazanayım" derken..
    2. Özel Teknoloji Fen Okulları’nda kep..
    3. Konya’da Tarla Günü etkinliğinde..
    4. GÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiası
    5. Dut toplamak için ağaca çıkan Kıbrıs..
    6. Vitamin deposu pestilin öyküsü |..
    7. Meteris meydanı kavşağı altyapı..
    8. Emekliler Sendikası Akhisar Şubesi 1...
    9. "Abe'nin Tahran ziyareti İran'ın..
    10. Malatya İdmanyurdu Onursal Başkanı..
    11. Sınav kaygısına iyi gelecek 10 öneri
    12. Pendik’te su basan alt geçit havadan..
    13. Döviz kurları
    14. Irak Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak
    15. Gebele yaz uyarısı
    16. Van semalarında duygulandıran Türkiye..
    17. İBB çalışanlarından medyada yer alan..
    18. Başkentte cinsel içerikli ürün..
    19. ‘Geleceğim Mesleğim’ konferansı
    20. Çalıştıkları iş yerini soymaya..
    21. Sason’da bal üreticileri yüksek..
    22. Petrol çıkarma tesisinde patlama! İşte..
    23. İl Ekonomi Toplantısı yapıldı
    24. Dikkat gök gürültülü yağış geliyor
    25. CHP'li adayı inkar etmişti... İşte..
    26. Kilis’te"mücbir sebep" hali sona erdi
    27. Komiser yardımcılığına geçiş sınavına..
    28. Canik’te yaz kursları kayıtları başladı
    29. Elazığ’da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    30. İnegöl’de yakayı ele verdiler
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!