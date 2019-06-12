İkinci mezunlar buluşması gerçekleşti

Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler geleneksel hale getirdikleri mezunlar buluşmasının ikincisi yaptılar.

Okul bahçesinde yapılan mezunlar buluşmasına okul öğretmenleri de katıldı. Yemekli yapılan buluşmada öğrenciler ve öğretmenler eski günleri yad edip anıları tazeleyip sohbet ettiler.

İkinci mezunlar buluşmasıyla ilgili açıklama yapan okul mezunlarından, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Abdullah Yüksel yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi olarak 2. mezunlar buluşmamızı gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanında hayatlarını devam ettirmekte olan mezunlarımızla bir araya geldik. Her birimizin farklı hayalleri farklı hayatları farklı görüşleri olmasına rağmen, aynı sıralarda eğitim almanın verdiği birlik ve beraberlik duygusu sayesinde yıllar sonra bir araya gelebildik. Organizasyonumuzda hem eski günleri yad ettik hem de yeni mezunlarımızla eski mezunlarımızın kaynaşıp tecrübe aktarımı yapmasını sağlamış olduk. Mutluluk ve Aidiyet kavramlarını derinlemesine hissettiğimiz programımızda, aramızda bulunan öğretmenlerimizle de çok güzel zamanlar geçirdik. Bizler, nereye gidersek bu okuldan mezun olmanın ayrıcalığını hep hissediyoruz. Hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda bize çok fazla şey kattığını her birimiz hissediyoruz. Hangi meslek grubundan olursak olalım, FAÖL/CZAL’den mezun olduğumuzu gururla söyleyebiliyoruz. Bundan sonra da buluşmalarımızı gelenekselleştirerek bu birlikteliğimizi hayatın birçok alanına taşımayı hedefliyoruz."

Buluşma, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.