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İkinci Meclis’te Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi

Milli Mücadelenin 100.

14 Haziran 2019 Cuma 17:44
İkinci Meclis’te Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi

Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk’ün kıyafetlerinden esinlenerek oluşturulan “Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi” Ankara’da, İkinci Meclis olarak bilinen Cumhuriyet Müzesinde gerçekleştirildi.


Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen defilede, Atatürk’ün askeri ve sivil hayatında giydiği giysilerden uyarlanan toplam 40 parça yer aldı. Atatürk’ün hayatının kronolojik sırayla gösterildiği defilede, kadın kıyafetlerine uyarlanan parçalar da yer aldı.


Atatürk’ün öğrencilik hayatından başlayarak, yaşamının adım adım hem kıyafetlerle hem de sözlü şekilde anlatıldığı defile büyük ilgi gördü. Defilenin sonunda, mankenlerin taşıdığı Türk bayrağı ve Atatürk portreli kıyafetler de izleyenler tarafından coşkuyla karşılandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:44
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