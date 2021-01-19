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Korona Virüs İkinci faz Covid-19 aşılaması başladı
Korona Virüs

İkinci faz Covid-19 aşılaması başladı

Covid-19 aşılanmasında birinci aşamanın ikinci fazına geçildi. Huzurevleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde Covid-19 aşılaması başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:50:00 -
İkinci faz Covid-19 aşılaması başladı

Türkiye'de koronavirüs aşılama süreci hızla devam ediyor. Sağlık çalışanlarının öncelikli olduğu aşılanma sürecinde, ilgili risk gruplarına da koronavirüs aşısı yapılıyor. Aşılama programında birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanmaya başladı. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da evlerinde başladı. İşte detaylar...

2. adım başladı

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının 2. adımı bugün başladı.

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

Bugünden itibaren başladı

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başladı.

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlandı.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.

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