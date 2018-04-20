Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İkinci el araç satışlarında Yargıtay'dan önemli karar

İkinci el otomobil satışlarında sık sık karşılaşılan kilometre düşürülme olayı, Yargıtay'ın son kararıyla yeni bir boyut kazandı. Buna göre satıcı, sattığı aracın kilometresinin düşürüldüğünün bilmemesi halinde bile sorumlu olacak.

20 Nisan 2018 Cuma 10:12
İkinci el araç satışlarında Yargıtay'dan önemli karar

Emsal nitelikteki kararla kilometresinin düşürüldüğü ortaya çıkan araç, satıcıya verilip bedeli iade alınabilecek.

KM'Sİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARACI ALDI

İHA'da yer alan ahabere göre, bir otomobili almak için ikinci el araç satılan internet sitesine giren vatandaş, '54 bin 700 kilometre ve hasarsız' notunun paylaşıldığı ilanı gördü. Araç sahibiyle irtibata geçen vatandaş, 22 bin lira karşılığında beğendiği otomobili satın aldı. Satış işleminden 8 gün sonra aracı servise götüren vatandaş, büyük şok yaşadı.

'Orijinal' diye satın aldığı aracın birçok parçasının değiştirildiği, kilometresinin ise 137 bin 864'ten 54 bin 700'e düşürüldüğünü öğrenen alıcı, parasının iadesi istemiyle satıcıya müracaat etti. Mağdur alıcı, satıcının parayı ödemeye yanaşmaması üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

'GÖRÜP ALDI, SORUMLU DEĞİLİM'

10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada ifade veren mağdur vatandaş, satış bedelinin iadesine, bu mümkün olmazsa yıpranmış araç satılması nedeniyle 4 bin TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan satıcı ise davacının aracı görüp beğenerek satın aldığını, servise götürerek incelettiğini, aracı muayene ettirme yükümlüğününün davacıya ait olduğunu, satın alındığı haliyle aracın satıldığını savunarak davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davanın kısmen kabulü ile bin 500 liranın davalıdan tahsiline hükmetti. Kararı mağdur alıcı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, milyonları ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı.

SORUMLU SATICIDIR

Yüksek mahkeme, satılan aracın kilometresinin düşürülüp satılması halinde, bu gizli ayıbın varlığını bilmese bile satıcının sorumlu olduğuna hükmetti. Yargıtay kararında, satıcının; alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğuna dikkat çekti.

Aracın değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da satıcının sorumlu olduğu hatırlatıldı.

Kararda, "Alıcı ayıbı ihbar etmek suretiyle satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkan varsa satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur. Alınan bilirkişi raporunda dava konusu aracın kilometresinin indirilmiş olması nedeniyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır. Dava konusu araç gizli ayıplı olarak satıldığı için davacının talebi doğrultusunda bedelin iadesi gerekir. Mahkemece, dava konusu aracın davalıya iadesi koşulu ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şeklide hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Karar oy birliği ile bozulumuştur" ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:12
  1. Yargıtay
  2. ikinci el
  3. ikinci el otomobil
  4. son dakika
  5. son dakika Otomobil Haberleri

YORUM YAZ

  • hilmihilmi4 sa önce
    Pert kayıtlı araçlar için bir yasal düzenleme yapılmalı.Avrupada pert araçlar trafikten men ediliyor hurdaya atılıyor.Bizde ise ikiye bölünmüş arabayı bile tekrar birleştirip satıyorlar. Airbagleri patlamış ,tavanı ezilmiş..ağır hasar almış arabayı vatandaşa satıyorlar.Bunuda sigorta şirketleri yapıyor. Pert se neden tekrar tamir edip geri trafige çıkıyor ? Trafig çıkacabilecekti madem neden perte ayırdın ?Sigorta firması kendi zararını kurtarmak için vatandaşın hayatını tehlikeye sokuyor.Hemde vatandaşa kazalı araba satarak zarara sokuyorlar.Airbag tamiride yasaklanmalı. Airbag fabrikada makine tarafından yapılıyor ,insan eliyle tamir edilemez !! Bizdeki aklıevveller insan hayatını hiçe sayıyor. Airbag tamiri yapıyolar açılıp açılmayacagı beli değil ! Geçenlerde açıldı tamir edilmiş airbag sürücünün boğazını kesti. Sanayide çok dümen dönüyor.Km düşüren yerlere suç üstü baskınlar yapılmalı ! Bir sürü km işi yapan yer ankara şaşmazda !
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Üçüncü Havalimanı İngilizlerin iştahını kabarttı!
  1. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
  2. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
  3. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
  5. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
  6. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
  7. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
  8. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
  9. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
  10. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
  11. TBMM'de erken seçim startı verildi
  12. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
  13. Kazdağları'nda yangın
  14. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
  15. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
  16. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
  17. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
  18. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
  19. Türkiye'den darbecileri salıveren..
  20. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu