İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem bugün başladı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikinci el araçları satın alan mükellefler, satarken de aldığı KDV oranını uygulayacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar"a ekli (I) sayılı listenin 9’uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklendi: "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerde bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır."

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