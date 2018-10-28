İkinci el otomobil alacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı

Araç alacak ve satacak vatandaşların ilk başvurdukları yöntem internet siteleri oluyor. Araba alacak ve satacakların dolandırıcılara eline düşmemesi için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis Memuru Tuncay Karakaş, vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kapora yatırmayın

Polis memuru Tuncay Karakaş, araç alacakların internette gördükleri araçlara hiçbir şekilde kaparo yatırmaması gerektiğine belirterek, "Araba alım, satım işlemleri artık internet üzerinden gerçekleşiyor ve bu işi yapan birkaç site bulunmaktadır. Bu sitelerden araba alım, satımı yaparken karşı taraf kaparo isteyebiliyor. Ancak kaparo göndermek sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şekilde çok sıkıntılarla karşılaştık. Vatandaş araba almak için karşı tarafa kaparo gönderiyor. Ancak gittiğinde arabayı da göremiyor, arabayı satacak vatandaşı da bulamıyor. Örnek verecek olursak önce ki yıllarda iki vatandaş geldi, kaparosunu göndermiş. Arabayı almaya gittiğinde ne vatandaş var, ne aradığı numaraya ulaşabiliyor. Aradığında bulamadı. Bu şekilde dolandırıcılık çok fazla olmaktadır. Araba almak istediğinizde kimseye kaparo adı altında para göndermeyin” şeklinde konuştu.

"Aracınızı satarken plakanızı kapatın”

Karakaş, vatandaşların internet sitelerinde ilana koydukları araçlarında dikkat etmeleri gerekenlerle ile ilgili olarak, "Arabanızı ilana koyuyorsunuz, sizin aracınızı almak isteyen bir kişi diyor ki arabanızın ruhsatını gönderir misiniz? Alacağı için size güvenmek istiyor olabilir. Ancak bu ruhsatı gönderiyorsunuz. Bu kişi art niyetli ise sizin araba alım, satım sitesinde ilana koyduğunuz aracın fotoğraflarını alarak, sizin attığınız ruhsatla yeni bir ilan verip, başka vatandaşları mağdur etmeye çalışmaktadır. Buna benzer olaylarla karşılaştık. Vatandaşların ruhsatını ele geçirip, siteye koyduğu fotoğrafları kopyalayıp sanki kendi aracıymış gibi piyasa değerinden çok daha aşağı fiyata verip bir çok vatandaşı dolandıranlar oldu. Araç satıcılarının şase numaraları ile plakalarını kapatması onların yararına olur. Böylelikle mağdur olmazlar” dedi.