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Hükümet düğmeye bastı... İkinci el otoda yeni dönem!

Hükümet, ikinci el araç satışlarında düğmeye bastı. Buna göre ikinci el araçta 3 ay veya 5 bin kilometre garantisi olacak. Galerici 10 gün içinde araçtaki sıkıntıyı gidermekle yükümlü bulunacak, gideremezse araç tamiri bitene kadar vatandaşa ikame araç tahsis edecek.

09 Eylül 2018 Pazar 08:46
Hükümet düğmeye bastı... İkinci el otoda yeni dönem!

Hükümet, ikinci el araç satışlarında bir dizi önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışma ile bundan sonra ikinci el araç satan galericiler aracın motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemine garanti verilecek. Satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre içerisinde bu sıkıntılarla karşılaşılması hâlinde vatandaş aracı galeriye iade edebilecek. Galerici de 10 gün içinde araçtaki sorunu gidermekle yükümlü olacak, gideremezse araç tamir edilene kadar vatandaşa ikame araç tahsis edecek. Üretici ve ithalatçı garantisi devam eden ikinci el otomobillerde bu madde uygulanmayacak.

EKSPERTİZ RAPORUNU GALERİCİ ÖDEYECEK

Yapılan düzenleme ile ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınması da zorunlu olacak. Raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilecek. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hâllerde ise galerici tarafından ödenecek. 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el otomobil ve arazi taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Bu araçlar garanti kapsamı dışında olacak. Ayrıca ekspertiz raporları 5 yıl süre ile saklanacak. Ekspertiz raporuna yönelik değişiklikler 1 Nisan 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak Düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek kişi tacir ve esnaf ile satış temsilcileri için ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı getirildi. Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili alanlarından mezun olanların mesleki yeterlilik belgesi edinmelerine gerek kalmayacak. Ayrıca araç satışı yapacak personelde 18 yaşını doldurmuş olmak, en az lise mezunu olmak, kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak şartı aranacak.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 08:46
  1. ikinci el araç

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