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İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, korsan ikinci el oto işi yapanların, gerçek esnafın işine sekte vurduğunu söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, korsan ikinci el oto işi yapanların, gerçek esnafın işine sekte vurduğunu söyledi.


Ekonomide en büyük iki ayağın otomobil ve inşaat sektörü olduğunu belirten Zerey, "Fatsa Oto Galericiler Derneği olarak maalesef son günlerde, kurumumuza, yoğun şikâyet bildirimleri gelmesi sebebiyle, kendini oto alım satım esnafı olarak tanıtan kişilerin olduğunu öğrendik. Kimlikleri tespit edilen bu kişiler gerek devlet memuru, gerekse esnaf. Bizleri mesleki kariyerimiz anlamında küçük düşüren ve ayrıca vergi usul kanundaki kayıp, kaçak, ticaret faaliyet gibi asli görevimiz olan bu kutsal vazifeden de kendilerini muaf tutan bu şahısları gerekli kurum ve yetkililer tarafından kontrolü için gerekeni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Herkes mesleğini ve işini yapmasını tavsiye ediyoruz. Herkes işini mesleğini ve görevini yaparsa işinde mesleğinde ve görevinde de daha başarılı olur" dedi.


En büyük sıkıntılarının internetten ve dışarıda yapılan ikinci el araç satışları olduğuna vurgu yapan Zerey, "Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan satışlar, oto alım satım yetkisi olmayan, korsan alım satım yapılan yerler bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bizler hariç bu işi yapanların sayısı gün geçtikçe artmakta. Çünkü insanlarımız kira, elektrik, vergi ödemeden, istihdam sağlamadan ticaret yapıyorlar. Dışarıdan ikinci el oto alım satımı yapmanın yasak olduğu, yapanlara cezai işlem uygulanacaktır deniliyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Herkes kendi işini yapsın. Ben inanıyorum ki dışarıda yapılan oto alım satımı biterse oto galericilerimiz daha çok iş yapacaktır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
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