İkinci el araç satışında son gün 13 Ağustos

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, İkinci el Motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. İkinci el araç satışı ile ilgili bir belge alınması gerektiğini vurgulayan ekipler belgenin alınması için son günün 13 Ağustos olduğuna değinildi.

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecektir.Yetki Belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmenin başvurusu ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacak tespit sonrasındauygun görülmesi halinde düzenlenecek, yenilenecek veya gerekli olması halinde iptal edilebilecektir. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecektir. 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6’ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği" hükmüne yer verilmiş ve 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır.Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.13 Ağustos 2019 tarihinden sonra, işe yeni başlayacak olanvehalenİkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ileiştigal eden gerçek ve tüzel kişi Tacirler ile Esnaf ve Sanatkârlarımız, Yetki Belgesini almadıkları takdirde İkinci El Araç satışı yapamayacaklardır. Yetki Belgesi olmayan işletmelere yetkili idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri) tarafından Ruhsat verilemeyecektir’ denildi.

8 Yaş veya 160 bin km.’ye kadar ekspertiz raporu zorunlu

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir Tanıtım Kartı bulundurulacaktır.Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce 8 yaş veya 160 bin kilometreye kadar olan araçlarda Ekspertiz Raporu alınması zorunludur.İkinci el otomobil ve motosikletin motor ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacaktır.

En az lise mezunu şartı

13 Ağustos tarihinden itibaren ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmeciler için lise mezunu zorunluluğu getirilmiştir.13 Ağustos 2019 tarihinden sonra ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmecilerin en az Lise mezunu olması gerekmektedir.

5 Yıl geçerli olacak

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi ise (5) beş yıl olacaktır.Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlığımızca gerekli görülen belge ve bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlığımız tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesiamacıyla,İlimizdehalen faaliyettebulunanveYetkiBelgesi almak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirlerimiz ile Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yönetmelikte istenilen şartları yerine getirerek13 Ağustos 2019 tarihine kadarhttps://ietts.gtb.gov.tr/ internetadresi üzerinden başvurudabulunmalarıgerekmektedir.