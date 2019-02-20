İkinci el araç-alım satımı yapanlar sınavda ter döktü

Malatya’da ikinci el kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen sınava girdi. Sınavda “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak isteyen 63 kişi ter döktü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MEYBEM tarafından Galeri, Showroom sahipleri ve çalışanları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar için "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verileceğini açıkladı.

Buna göre TOBB’a bağlı Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından iki aşamalı olarak yapılan sınav sonrasında sınava giren adaylar MYK belgesi alabilecek.

Bu kapsamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ikinci el kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler için sınav düzenlendi. Sınavda “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak isteyen 63 kişi ter döktü.

MEYBEM tarafından teorik ve uygulamalı gerçekleştirilen sınavlara katılarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini gösterecek olan adaylar yapılan yazılı sınav sonrası ikinci aşama olarak 21 Şubat günü Yeşiltepe Galericiler Sitesinde yapılacak mülakat sonrası “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaklar.

“Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için getirilmişti.