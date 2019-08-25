İkinci el araç alacaklara büyük kolaylık! Araçları gerçek kilometreleri sorgulanabiliyor

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Dolar kurundaki artışla birlikte sıfır araç alımının zorlaşmasının ardından yönelimin arttığı ikinci el araç pazarında yaşanan sıkıntılardan biri olan kilometre bilgisi sorunu, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve PTT işbirliğiyle hazırlanan uygulama ile ortadan kalktı. PTT HGS veya EPTTAVM aracılığıyla ulaşılabilen uygulama ile, alınması planlanan aracın kilometre bilgisi sorgulanabiliyor. Kullanıcıların üye olmadan da arama yapabildiği internet altyapısında aracın şasi numarası veya plakası kullanılarak kilometre bilgisi edinilebiliyor. Bu hizmet için 6 tl ücret talep eden uygulama, şimdiye kadar 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edildi.