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Korona Virüs İkinci doz aşılar kimlere yapılıyor?
Korona Virüs

İkinci doz aşılar kimlere yapılıyor?

Kimlere aşı yapılıyor? Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadelede aşılama çalışmaları kademeli olarak yürütülüyor. Ocak ayından beri devam eden aşılama çalışmalarında yüksek yaş grubuna ve yüksek riskli meslek gruplarına öncelik tanınan korona virüs aşılama takviminde ikinci doz aşılamalar başladı. Peki, İkinci doz aşılar kimlere yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 21:11:00 -
İkinci doz aşılar kimlere yapılıyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. Peki, İkinci doz aşılar kimlere yapılıyor?

İkinci doz aşılar kimlere yapılıyor?

4 Ocak’ta ilk doz corona virüsü aşısı uygulanan sağlık çalışanlarına bugün ikinci doz yapılıyor. 13 Ocak’ta Bilim Kurulu üyeleri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanmıştı.

14 Ocak’ta ise sağlık çalışanları için aşılama başladı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürüyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye corona virüsü aşısı yapıldı. Bugün ise 2. doz aşılama sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı.

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde de sabah 08.30 sıralarında başlayan aşılama gün boyunca devam edecek.

2 bin 500 sağlık çalışanının aşılandığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ikinci doz uygulamalarına da ilgi yüksekti.

Sabah erken saatlerde başlanan aşılamalar sırasında sağlık çalışanları özel hazırlanmış aşı odalarında aşılarını yaptırdı.

Türkiye’nin en büyük pandemi merkezi olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde sağlık personeli aşılamalarının birkaç gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

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