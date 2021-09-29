İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

İkinci doz aşıda Şırnak'ın rengi turuncu oldu

Koca, Twitter hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şırnak, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranını yükselterek haritamızdaki rengini kırmızıdan turuncuya çevirdi. İkinci doz aşı oranı halen yüzde 55'in altında olan illerimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği, sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.