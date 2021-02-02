İkinci dönem üniversite yüz yüze eğitim ne zaman? Sağlık Bakanlığı üniversitelerin açılmasına izin verdi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin tekrardan yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili olarak “İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” demişti. Milli Eğitim Bakanlığı köy okullarının 15 Şubat’ta, 8. ve 12 sınıfların ise 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. MEB tarafından açıklanan yüz yüze eğitim kararından sonra milyonlarca üniversite öğrencisi de ikinci dönemde yüz yüze eğitimin ne zama başlayacağını sorgulamaya başlamıştı. YÖK’ten üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlaayacağına ilişkin önemli bir adım geldi.

Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretim başlayacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği merak konusu olurken YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına yazı gönderilerek, üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesini istedi. YÖK tarafından iletilen yazıda, koronavirüs küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamadığını Biim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda karar vereceği biliniyor.