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Nefesler tutuldu! İkinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını yarın açıklayacak.

09 Eylül 2018 Pazar 12:24
Nefesler tutuldu! İkinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,5 oldu.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,7, en düşük yüzde 2,6 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:24
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. büyüme verileri

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