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İkinci buluşma Önder’de

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında yarın Önder Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinleyecek.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
İkinci buluşma Önder’de

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında yarın Önder Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinleyecek.


Altındağ Belediyesi Meclis Salonu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen Halk Günü’ne Altındağlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Altındağlı vatandaşların ilçeye yönelik düşüncelerini, isteklerini ve sorunlarını dinlemek için Halk Günü uygulaması başlattıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, kendisiyle görüşmek için gelen herkesle tek tek ilgilendi.


Öte yandan Halk Günü’nün yanı sıra Mahalle Buluşmaları projesini de hayata geçiren Başkan Asım Balcı’nın Beşikkaya’nın ardından ikinci adresi Önder Mahallesi olacak. Başkan Balcı, 18 Temmuz Perşembe günü Önder Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde saat 10.30’da mahallelilerle buluşacak.



“Sorunları dinleyeceğiz”


Herkesle bir bir ilgilenen, vatandaşların istek ve sorunlarıyla alakalı notlar alan Başkan Balcı, “Düzenlediğimiz programlarla halkımızla iç içe olup, vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri bizim için çok önemli ve bu talepleri çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Halk Günü’nün yanı sıra Mahalle Buluşmaları ile de hemşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Beşikkayalılarla buluşmuştuk. İnşallah yarın da Önder Mahallesi sakinleriyle buluşacağız’’ dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
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