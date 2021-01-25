İkinci aşılar geldi mi? İkinci parti korona aşısı ne kadar geldi?

İkinci parti koronavirüs aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi. Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" açıklamasını yapmıştı. Koronavirüse karşı çerçevesinde aşılanan kişi sayısı yedinci günde 1 milyonu aştı. En çok kişinin aşılandığı il 224 bin 472 kişiyle İstanbul, 122 bin 332 kişi ile Ankara oldu.