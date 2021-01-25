  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İkinci aşılar geldi mi? İkinci parti korona aşısı ne kadar geldi?
Korona Virüs

İkinci aşılar geldi mi? İkinci parti korona aşısı ne kadar geldi?

Çin’den getirilen birinci parti korona aşılarından sonra ikinci parti aşıların gelişine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi vermişti. Gelen son dakika haberine göre, ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi. Peki ikinci parti aşı ne kadar geldi?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 08:27:00 -
İkinci aşılar geldi mi? İkinci parti korona aşısı ne kadar geldi?

İkinci parti koronavirüs aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi. Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" açıklamasını yapmıştı. Koronavirüse karşı çerçevesinde aşılanan kişi sayısı yedinci günde 1 milyonu aştı. En çok kişinin aşılandığı il 224 bin 472 kişiyle İstanbul, 122 bin 332 kişi ile Ankara oldu.

Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldı? Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldı? Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Korona Virüs

Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldı? Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan
Gündem

Başkan Erdoğan'dan "fahiş fiyat" açıklaması: Mutlaka çözüme ulaştıracağız

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" dedi...
Destici'den sert tepki: Bir siyasi partimiz bunu yapmalı
Gündem

Destici'den sert tepki: Bir siyasi partimiz bunu yapmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ..
Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Dünya

Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Rus paralı askerden oluşan Wagner Grubu tarafından Libya'da kazılan siperler uydu görüntüleri ile ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay