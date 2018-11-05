2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, kişisel Twitter hesabından ekonomi ve yatırımla ilgili 'tavsiyeler' verdi.

TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin de danışmanlığını yapan Osmanoğlu, dolar/TL kurunun düşeceğini iddia ederek, "Varsa dolarınız satın. 1,5 tl'ye inme durumu var" paylaşımında bulundu.

Paylaşım yaptığında dolar 5,42'YDİ

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı yaptığı gün dolar/TL 5,4289'du. Haberin girildiği saatlerde dolar/TL 5,4468 seviyesinde seyrediyordu.