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İkinci 100 günlük eylem planında neler var?

Daha önce 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladığını söyledi. Peki Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planında neler var?

13 Aralık 2018 Perşembe 14:21
İkinci 100 günlük eylem planında neler var?

Daha önce 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladığını söyledi. Peki Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planında neler var?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtıyor.  Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları: "3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütme başı olarak, belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkıp açıklamasını yapacağız. 

İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi’ni devreye alıyoruz.

- Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz.

- Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.

- 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.

- İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.

- Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.

- Önümüzdeki 100 günde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz.

- TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz.

- Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:26
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