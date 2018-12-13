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"İkinci 100 Günlük Eylem Planı, zorlu yıla güçlü başlangıç sağlayacak"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:- "454 projeli 24 milyar liralık İkinci 100 Günlük Eylem Planı, zorlu yıla güçlü başlangıç sağlayacak. Türkiye'ye dengeleme döneminde büyük enerji katacaktır"- "Bu eylem planıyla 2019, üreticinin kazanç hanesine yazılacak"

13 Aralık 2018 Perşembe 16:27
"İkinci 100 Günlük Eylem Planı, zorlu yıla güçlü başlangıç sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 454 projeli 24 milyar liralık İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın, zorlu yıla güçlü başlangıç sağlayacağını ve Türkiye'ye dengeleme döneminde büyük enerji katacağını belirtti.

Avdagiç, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, icraat programının hayata geçirilmesiyle birlikte 2019'un, üreticinin kazanç hanesine yazılacağını kaydetti.

454 projeli 24 milyar liralık İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın, zorlu yıla güçlü başlangıç sağlayacağını ve Türkiye'ye dengeleme döneminde büyük enerji katacağını belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı eylem planında; sosyal konuların yanı sıra bürokrasinin hızlandırılması, enerjide yeni hedefler konulması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, KDV iadelerinin ödenmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, yüksek teknoloji yatırımlarına finansman sağlanması, milli üretim için KOBİ’lere destek vurguları son derece önemli. İcraat planı, iş dünyamıza gelecek için umut vermiştir."


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:27
  1. ITO
  2. ikinci 100 Günlük Eylem Planı

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