ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Erdoğan konuşmasına, "Vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum." diyerek başladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda gayret göstermiş, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için emek vermiş, böylece milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmiş devlet adamlarımızın tamamını buradan saygıyla anıyorum. Rabbim, her karış toprağı şehit kanlarıyla mühürlenmiş bu vatan için çalışan, üreten, istihdam ve katma değer oluşturan herkesten razı olsun diyorum."

Erdoğan, bu sabah saat 6.30 civarında erken saatlerde meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerini paylaşmak istediğini söyledi. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'nin, Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz yol kontrol lokomotifi ile çarpışması sonucu 3'ü makinist olmak üzere 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 47 vatandaşın da yaralandığını belirten Erdoğan, bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da Allah'tan acil şifalar diledi.

Erdoğan, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığını bildirerek, "Cumhuriyet savcılığımız, şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır." dedi.

- "Yoğun gündemle çalışmalarımızı yürüttük"

Bugün, 3 Ağustos'ta kamuoyuna ilan ettikleri 100 Günlük İcraat Programı'nın sonuçlarıyla ileriki ikinci 100 günlük hedefleri paylaşmak üzere bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, "Yaptıklarımız, yapacaklarımız. Böylece, milletimizin huzurunda geride bıraktığımız 100 günün muhasebe ve murakabesini yaparak, bunun yanında yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak, Türk siyasetine de yeni bir açılım kazandıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olarak inşallah bundan sonra da belli aralıklarla milletin karşısına çıkarak, icraatlarının değerlendirmesini yapacaklarını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Öncelikle tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük icraat programının hayata geçirilmesi sürecinde sergiledikleri gayretler için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı kabinesini açıkladığımız 9 Temmuz tarihinden bugüne gerçekten çok yoğun bir gündemle çalışmalarımızı yürüttük.

Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sistemine geçiş sürecini yönettik, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettik. Tüm bunlarla birlikte milletimize verdiğimiz sözleri de gerçekleştirmeye çalıştık. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen, hamdolsun hedeflerimize ulaşma yönünde önemli mesafe katettik."

- "Siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları"

Kur-faiz-enflasyon üçgeni üzerinden ekonomiye pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar, hiçbirinden şimdi çıt çıkmıyor." diye konuştu.

Erdoğan, ikinci 100 günlük icraat programını uygularken de aynısını yapacaklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon aracı haline dönüşmüş olan çevrelerin eleştirilerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin, ihtiraslarının kulu-kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadan, Hakk'ın ve halkın rızası için gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş mazlum ve mağdurlar için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

Yaşanan onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştıklarına işaret eden Erdoğan, "İcraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Bunların arasında gerçekten önemli, gerçekten tarihi, milletimizin umut ve heyecanla beklediği pek çok projemiz bulunuyor." dedi.

- "Toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyon metrekaredir"

Erdoğan, Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü kutlanılan 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdıklarını vurguladı.

90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışının yapılan İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin gurur abideleri arasında yerini aldığına değinen Erdoğan, "Tüm etapları devreye girdiğinde yılda 200 milyon yolcu kapasitesine kadar çıkabilecek bu havalimanı finansmanından inşaatına, mimarisinden çevre dostu özelliğine kadar hemen her yönüyle dünyada parmakla gösterilen projelerden biridir. Yeni havalimanımız, İstanbul'un hava ulaşımındaki merkezi rolünü inşallah çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan dönemde ayrıca bilhassa büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara nefes aldıracağına inandığı Millet Bahçeleri'nden 5'ini hizmete sunduklarını belirterek, "Başakşehir, Kayaşehir,Hoşdere,Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri'nin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyon metrekaredir. Bahçelerimiz; otoparklardan ibadethanelere, yürüyüş ve bisiklet yollarından çocuklarımız için ferah oyun alanlarına kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verir niteliktedir." diye konuştu.

(Sürecek)