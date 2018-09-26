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İkinci 100 günlük icraat programı! Halkın talepleri yer alacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte uygulanmaya başlanan yüzer günlük icraat programlarının ilkindeki maddelerle ilgili çalışmalar sürerken, ikinci yüz günlük program hazırlıkları başladı. İkinci yüz günlük programda halkın beklenti ve talepleri yer alacak.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:35
İkinci 100 günlük icraat programı! Halkın talepleri yer alacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara verdiği talimat üzerine ilk 100 günde bitirilmesi planlanan projeler ve hedefler belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk 100 günlük program 3 Ağustos’ta açıklanmıştı.

BAKANLIKLAR İKİNCİ 100’E HAZIRLANIYOR

İlk yüz günle ilgili çalışmalar devam ederken, Erdoğan’ın talimatı üzerine bakanlıklar ikinci yüz gün için hazırlıklara başladı. İlk yüz günlük programda ağırlıklı olarak yarım kalan projelerin tamamlanmasına odaklanılırken, ikinci yüz günlük programda yeni projelerin açıklanması bekleniyor.

BEKLENTİ VE İSTEKLER ÖNE ÇIKACAK

İkinci yüz günlük program oluşturulurken milletin beklenti ve istekleri göz önüne alınacak. Hazırlanacak projeler buna göre belirlenecek. Projelerin hazırlanması sırasında yerlilik ve millik faktörü de göz önünde tutulacak.

BÜTÇEDE YER ALACAK

İkinci programla ilgili başlıkların, ilk defa Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak bütçe içerisine de alınması da planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak, TBMM’ye gönderilecek olan 2019 yılı bütçe taslağı içerisinde, ikinci yüz gün ile ilgili atılacak adımlar da yer alacak. Böylelikle projelerin finansmanı konusunda da sıkıntı yaşanmayacak.

ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Her fırsatta bakanlara halkın taleplerine kayıtsız kalmamalarını ve halka dokunan projelere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, projeleri yakından takip ediyor. İkinci yüz günlük programın Kasım ayında açıklanması bekleniyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 07:35
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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