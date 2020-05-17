İki yüzlülüğün adı riya

Riya; yaptığımız bütün iyilikleri ve güzellikleri yok eden, boşa çıkaran samimiyetsizliğin ta kendisidir. Bu davranışta bulunan kimseye de riyakâr veya müraî denir.

Resûl-i Ekrem riyayı “küçük şirk” diye nitelemiş, Allah’ın kıyamet gününde insanlara amellerinin karşılığını verirken gösteriş için ibadet ve hayır yapanlara, “Ey riyakârlar! Dünyada amellerinizi gösteriş olsun diye kimin için yaptıysanız gidin onu arayın, bakalım bulabilecek misiniz?” şeklinde hitap ederek onları huzurundan kovacağını bildirmiştir. (Müsned).

İslam’ın özü samimiyettir, ihlastır. İnancı, kulluğu ve itaati sadece ve sadece âlemlerin Rabbi olan Allah’a has kılmaktır. Olduğumuz gibi görünmek, göründüğümüz gibi olmaktır. İbadet, ancak Allah için yapılır. Gösteriş ibadetleri boşa çıkarır.

Rabbimiz Allah Teâlâ;

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.” (Bakara-264) buyurmuştur.

Müminin, hayatının her alanında içten ve samimi olması en büyük ahlaki erdemlerdendir. Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim duyulsun diye bir iş yaparsa, Allah onun kıymetsizliğini duyurur. Her kim gösteriş olsun diye bir iş yaparsa, Allah da onun gösteriş yapmasını ve değersizliğini ortaya çıkarır” (Müslim); “Şüphesiz riya şirktir” (İbn Mace).

Riya bulaşırsa, namazlarımız da bizleri kötülüklerden alıkoyamaz. Çünkü böylesi bir namaz, “Yazıklar olsun o namaz kılanlara! Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar.” (Mâûn-4,6) âyetlerinde sözü edilen çirkinliğe dönüşür.

İnsanları riyaya götüren çeşitli sebepler vardır. Birincisi hiç şüphesiz imanın zayıflığıdır. İkincisi de insanda bulunan beğenilme, övülme arzusudur. Tabii bu da riyaya sürükler. Üçüncü bir sebep de, insan dünyada kötülenme, yerilme endişesi taşır. İşte bu da imanı zayıf olan insanı gösterişe, riyaya sevk eder. Dördüncü de, elindeki bazı imkanları kaybetmemek veya başkalarının elindekine haset etmek ve onlara karşı hırsla hareket etmek de riyaya sevk eder.

Dolayısıyla imanımızın kuvvetli olması için var gücümüzle mücadele edip Allah’ın emirlerine sımsıkı sarılmalıyız.