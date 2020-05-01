İki yüzlü Batı'ya dikkat çeken Başkan Demir: Salgın sınavında dünyaya örnek oluyoruz

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Samsun'daki koronavirüsle mücadeleyi Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerini almaya başlaması ile biz de harekete geçtik. İlk iş olarak da toplu kullanım alanlarının dezenfektesini yaptık." dedi. "Valiliğimiz öncülüğünde alınan tüm kararları tam koordinasyon halinde hayata geçirdik." diyen Başkan Demir, "Şehir genelinde maske kullanımını yaygınlaştırmayı başardık. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın maskelerini de biz temin ediyoruz. Öte yandan 65 yaş ve üzeri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın her türlü eksiklerini karşılama noktasında yoğun bir çaba içindeyiz. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işyeri kapatıldı. Dolayısıyla birçok vatandaşımız işlerinden oldu. Söz konusu vatandaşlarımızı ve ailelerini mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Sağlıkçılarımıza 14 farklı konaklama merkezi ile hizmet veriyoruz'

Koronavirüsle mücadelede en büyük yükün sağlıkçılarda olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sağlıkçılarımız koronavirüs konusunda riskli durumda olduğundan ailelerinin yanında kalamıyorlar. Onları sayın Valimizin öncülüğünde 14 ayrı konaklama merkezinde barındırıyoruz." diye konuştu.

'Avrupa'nın hali ortada'

Samsun halkının virüsle mücadelede alınan tedbir kararlarına uyarak hassas davrandıklarını ifade eden Mustafa Demir, "Koronavirüsle mücadelede sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok iyi bir sınav veriyoruz. Cumhurbaşkanımız, hükümet yetkililerimiz, İçişleri Bakanlığımız, valiliklerimiz ve belediyelerimiz müthiş bir düzen içerisinde çalışıyor. Geçmişte gözümüzde büyüttüğümüz, ismini duyduğumuzda neredeyse kompleks duyduğumuz ülkelerin koronavirüsle mücadelede nasıl çöktüklerine bütün dünya şahit oldu." dedi.

'Sokak hayvanlarını da unutmadık'

Koronavirüsle mücadele sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadıkları belirten Başkan Demir, şunları söyledi:

"Bu süreçte yüce Allah'ın bize emaneti olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Sokak hayvanlarımızı korumak için de tedbirlerimizi sıkılaştırdık. Çevre Daire Başkanlığımıza bağlı ekip arkadaşlarımız yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışıyor."