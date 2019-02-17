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İki yıllık yüksek okul mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Önlisans mezunları yeni askerlik sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı mitingde yeni askerlik sistemine dair son dakika ayrıntıları açıkladı. Merakla beklenen yeni askerlik sistemi detaylarını Balıkesir'de açıklayan Erdoğan; ''2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz'' ifadelerini kullandı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik ne kadar kısalacak? Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik süresi ne kadar olacak? İki yıllık yüksek okul mezunları ne kadar askerlik yapacak? İşte konuya dair detaylar...

17 Şubat 2019 Pazar 19:16
İki yıllık yüksek okul mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Önlisans mezunları yeni askerlik sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı mitingde yeni askerlik sistemine dair son dakika ayrıntıları açıkladı. Merakla beklenen yeni askerlik sistemi detaylarını Balıkesir'de açıklayan Erdoğan; ''2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz'' ifadelerini kullandı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İki yıllık yüksek okul mezunları ne kadar askerlik yapacak? İşte konuya dair detaylar...

İki yıllık yüksek okul mezunları ne kadar askerlik yapacak?

Erdoğan konuşmasında yeni askerlik sisteminin ayrıntılarına ilişkin; ''İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:16
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