FETÖ operasyonu: İki yıldır aranan çift yakalandı!
Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda, iki yıldır aranan çift yakalandı.01 Ocak 2019 Salı 13:08
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki yıldır aranan çift gözaltına alındı.
Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hakimliğince örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan Seyyid Ç. ile eşi Nuray Ç. hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Seyyid Ç. ile Nuray Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda yakalandı.
İki yıldır firari olan çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Şereflikoçhisar'a gönderileceği öğrenildi.
YORUM YAZ