İki yılda iki suikast! İkisi de İHA uzmanıydı

Filistinli akademisyen ve bilim adamı Fâdi Batş (35), Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da geçtiğimiz cumartesi sabahı bir suikasta kurban gitti.

Malezya polisinin yaptığı açıklamaya göre, sabah namazını kılmak için evinden çıktıktan sonra, motosikletli saldırganlar tarafından kendisine ateş açılan Batş’ın başına ve vücuduna 10 kurşun isabet etti. Saldırıyla ilgili henüz herhangi bir tutuklamanın yapılmadığı kaydedilirken, kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Batş’ın, saldırıya uğradığı gün, bilimsel bir konferansa katılmak üzere Türkiye’ye hareket edeceği de ortaya çıktı.

Suikastın haber alınmasının ardından, Fâdi Batş’ın Gazze’deki evinde taziye merasimi düzenlendi. Hamas Lideri İsmail Haniye’nin de katıldığı merasimde, bilim adamının babası Muhammed Batş, oğlunun başına gelenlerden İsrail istihbarat servisi Mossad’ı sorumlu tuttu.



İHA'LAR ÜZERİNE ÇALIŞMALARI VARDI



İsrail olayla ilgili kendilerinin bir ilişiği olmadığını iddia etsene İsrail savunma bakanı Lieberman, Fâdi Batş’ın bir “aziz” olmadığını, aksine Gazze için roket ve insansız hava aracı tasarlayan bir uzman olduğunu da sözlerine ekleyerek, bilim adamının aslında İsrail tarafından “doğal hedef” olarak görüldüğünü belirtmiş oldu.

Fâdi Batş, İnsansız hava araçlarının geliştirilmesi, elektriğin nakli sırasında enerji kaybının azaltılması ve enerji naklinde kalitenin yükseltilmesi alanlarında uzmanlaşmıştı.

Bu vasıflara sahip bir insanın, Mossad tarafından bizzat izlenmesi ve ortadan kaldırılması, örgütün çalışma şekli düşünüldüğünde olağan dışı değil. Malezya polisi, Fâdi Batş’ın katillerinin, kendisini uzun süre takip ettiklerini, olay günü de sabah erken saatlerde bölgeye gelerek, Batş’ın güzergâhı üzerinde 20 dakika beklediklerini tespit etti örneğin.