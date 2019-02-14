"İki yılda 350 terörist ikna edildi"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve polisten timler oluşturduklarını belirterek, "Bütün teröristlerin ailelerine gidiyorlar, diyorlar ki 'oradakini ikna edin, getirin, adalete teslim olsun.' Son iki yılda 350 ikna yapıldı." dedi.

Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde engelli ve yaşlılarla bir araya geldiği toplantıda, bir yıl önce Irak'ın kuzeyinde devlet kurulması için referandum yapıldığını anımsattı.

"Coğrafyamıza hançer saplayacaklardı. İran ve Irak ile aramızın çok da iyi olmadığı bir araya geldik. Tezgahı kurmuştu okyanus ötesinden Amerika. Ne oldu? O tezgah da irademizle ve kararlılığımızla bozuldu." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"İstediği, Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekip Türkiye'nin Orta Doğu ile gönül coğrafyasıyla tarihin kendisine emanet ettiği coğrafyayla arasını bozmaktı, arasına duvar örmekti. Ne oldu, becerebildi mi? Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bu coğrafyada bizim olmadığımız, bizim karar vermediğimiz hiçbir oyuna müsaade etmeyiz."

Uyuşturucuyla mücadelenin de kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 15 ton uyuşturucu yakalandı. Geçen gün 260 ton bonzai üretebilecek ham maddeyi ele geçirdik. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bütün Türkiye'yi zehirleyebilirdi." diye konuştu.

- Terörle mücadele

Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya katılımın son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bir iş daha yapıyoruz, önemli bir iş. Şu anda jandarmamız, polisimiz timler oluşturduk. Bütün teröristlerin ailelerine gidiyorlar, diyorlar ki 'oradakini ikna edin, getirin, adalete teslim olsun.' Son iki yılda 350 ikna yapıldı. Teröristleri bildiğimiz usulle tasfiye etmiyoruz, hem psikolojik hem de onları içerisinde en çok etkileyecek hareketler yapıyoruz. Terör örgütünün en çok korktuğu, ürktüğü işlerden bir tanesi de budur."

Kayyum atanan illerde yapılan yatırımları da anlatan Soylu, bu illerde hayata geçirilen projeler konusunda Cumhur İttifakı'nın Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı'nın büyük katkıları olduğunu dile getirdi.



