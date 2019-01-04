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İki yaşındaki çocuğunu rehin aldığı iddiası

Zonguldak'ta, 2 yaşındaki kızını rehin alan baba, polislerin ikna çabası sonrası gözaltına alındı

04 Ocak 2019 Cuma 02:14
İki yaşındaki çocuğunu rehin aldığı iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, 2 yaşındaki kızını rehin alan baba, polislerin ikna çabalarının ardından, gözaltına alındı.

İddiaya göre, hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan ve bu kararı ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine konulan Kemal G. (38), tahliye olmasının ardından, imam nikahlı yaşadığı eşi Dilber M'nin evine gitti.

Dilber M'nin ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dilber M., kendisine şiddet uygulamaya çalışan Kemal G'den kurtulmak için evin penceresinden kaçtı.

Kemal G'nin bu sırada 2 yaşındaki kızını alarak bir yakının evine gitmesinin ardından olay polis ekiplerine bildirildi.

Söz konusu eve giden ekipler, kızını rehin alan Kemal G'yi ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık ikna çabalarının sonuçlanmasıyla Kemal G., gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Karaelmas Polis Merkezine götürüldü.

Kemal G., polis merkezine götürüldüğü sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 02:14
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