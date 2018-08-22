İki vakıf üniversitesine proje desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, kuruculuğunu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı Bezmi Alem Üniversitesi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde geliştirilen projelere destek geldi.

VALİDE SULTAN PROJESİ İLE KABUL EDİLDİ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi yönetimi konuyla ilgili gelişmeyi, ’’İnovasyon lideri İstanbul için değerli bir projeye adımımızı attık’’ sözleriyle açıklayarak şu detayları paylaştı: İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında Üniversitemiz Genel Sekreterliği ve bağlı idari birimleri tarafından Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı (YMP) dalında gerçekleştirilen Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi kabul alarak, onaylanan 89 proje içerisinde yer aldı.

FSM’DEN 3 PROJE VAR

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yönetimi de, bünyesinde yer alan 3 projenin desteklenmeye değer görüldüğünü kaydetti. Açıklamada, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programına başvuran FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulumu Projesi ile İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri ve Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı çalışmalarının ISTKA desteğiyle yürütüleceği kaydedildi. Desteklenmeye layık görülen üç projenin detayları şöyle:

FSM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KURULUMU PROJESİ

Mühendislik Fakültesi’nin yürüteceği FSMTeknoloji Transfer Ofisi Kurulumu Projesi ile üniversite-sanayi birlikteliğinden yenilikçi alanlarda yeni ürünler, girişimler ve yapılar ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Meydana getirilecek değer ve birikim, İstanbul bölgesinin küresel bir yenilik üretim merkezi olmasına katkı sunacak.

KURAM LONCA

İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Projesi kapsamında; geleneksel sanat ve zanaat dallarında geçmişte üretilen bilgi ve deneyimin gelecek nesillere kayıpsız aktarılması ve ekonomik bağlamda ustalığın sürdürülebilirliğinin sağlanması ile geleneksel usta-çırak ilişkisinin canlandırılması amaçlanıyor. Faaliyetlerin tamamı, Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) bünyesinde organize edilerek akademik bilgi ile geleneksel sanat ve zanaat erbabının tecrübe paylaşımını esas alacak bir yapı kurulacak.

ASTEL PROJESİ

Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı (ASTEL) projesi ile sektörün ihtiyaçlardan en önemlilerinden birisi olan yapı sistem testlerinin ülkemizde yerli imkânlarla test edilmesi amaçlanıyor.