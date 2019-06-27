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İki üniversite güç birliği yaparak araştırmalara ışık tutacak

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi, bünyelerinde yer alan araştırma merkezlerinden faydalanmak, bu birimleri daha etkili ve verimli kullanmak için ön görüşme gerçekleştirdi- Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı:- "Yeni dönemde iki üniversitenin teknoloji ve insan gücünü birleştirerek bu alanlara yoğunlaşan bilim insanlarına ışık tutacak çalışmaların altına imza atacağız"

27 Haziran 2019 Perşembe 11:19
İki üniversite güç birliği yaparak araştırmalara ışık tutacak

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi, bünyelerinde yer alan araştırma merkezlerinden faydalanmak, bu birimleri daha etkili ve verimli kullanmak amacıyla ön görüşme gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Turizm Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) ile Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (YÜTAM) arasında yapılması planlanan güç birliği için tarafların bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, araştırma ve uygulama merkezli çalışmaların, üniversitelerin temel hedefleri arasında olduğunu aktardı.

Yeni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vizyonu içinde bulunan topluma katkı misyonunun ülke gelişimi için büyük önem arz ettiğini dile getiren Çomaklı, "Devletimizin sağladığı imkanların en verimli şekilde kullanılması gerekiyor. İki üniversite arasında uzun zamandır planlanan güç birliği yavaş yavaş hayata geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, göreve geldikleri günden itibaren tüm görüşmeleri sonuç odaklı gerçekleştirdiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Ata Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi ile iş ve sanayi sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşları ziyaret ettik. Yapılan bilimsel çalışmalardan herkesin faydalanması için bu ve benzeri görüşmeler sık sık yapıldı. Yeni dönemde iki üniversitenin teknoloji ve insan gücünü birleştirerek bu alanlara yoğunlaşan bilim insanlarına ışık tutacak çalışmaların altına imza atacağız."

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise Erzurum'un, bu iki üniversiteden beklentileri olduğunu belirtti.

Bu ön görüşme ile iki üniversitenin güç birliği açısından ilk adımları attıklarını aktaran Çakmak, "Görevi devrettiğimiz zaman içimizin rahat etmesi için bu şehirde kalıcı izler bırakmamız gerekiyor. Yatırım ve üretim açısından şehrimize katma değer sağlayacak çalışmaların yapılması gerekiyor. DAYTAM ile YÜTAM iş birliği, diğer üniversitelere de örnek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, iki üniversitenin de güçlü araştırma merkezi alt yapısına sahip olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Her iki merkezde de online randevu sistemi bulunuyor. Bu sistemlerin tek bir AR-GE portalı üzerinden hizmet vermesini öngörüyoruz ve bunun çok daha etkili olacağına inanıyoruz. Ortak araştırma projelerini teşvik etmek, cihaz bilgilerine ortak platform üzerinden erişmek, ortak portal üzerinden randevu sistemini kullanmak gibi paylaşımların sunulacağı protokolde, iki üniversite tek bir vücut halinde çalışmalarını sürdürecek."

Görüşmeye, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç ile YÜTAM Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü de katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:19
  1. Atatürk Üniversitesi
  2. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
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  5. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak

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