İki ülkenin ortak kaderi, Ertuğrul Fırkateyni

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katkılarıyla düzenlenen "Türk Japon Dostluğu Başlangıcı- Ertuğrul Fırkateyni" anma töreni ve sergi açılışı, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Türk Japon dostluğunu hatırlatmak ve pekiştirmek amacıyla Japonya'dan gelen bakan ve milletvekillerinden oluşan heyet de katıldı.

Japonya'nın iktidar partisi olan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri ve Japon Türk Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toshihiro Nikai, burada yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşandığı yer olan Wakayamalı olduğunu söyledi.

''MÜRETTEBATIN TORUNLARIYLA BİR ARADA BULUNMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM''

Nikai, Ertuğrul Fırkateyni'ndeki mürettebatın torunları ile bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk temelinin sonraki nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Nikai, "Bu kapsamda, Ertuğrul sergisinin düzenlenmesi, ayrıca Japonya ve Türkiye ilişkilerine derin bağı olanların bir araya gelmesi, gerçekten anlamlıdır." diye konuştu.

''BENZERSİZ TÜRK-JAPON DOSTLUĞU SONRAKİ NESİLLERE AKTARILMALI''

İki ülke arasındaki dostluk tarihinin unutulmayarak herkesin gücüyle daha da ilerletilmesinin, işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesine yol açacağını vurgulayan Nikai, "Ben de Türkiye ile derin bağları olan Wakayama ilinin bir siyasetçisi olarak ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çaba sarf edeceğim. Herkesten benzersiz olan Japonya ve Türkiye'nin güzel dostluk ve güven bağını, sonraki nesillere iletmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı Tufan Turanlı da 2007'de başlayan kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ertuğrul Fırkateyni şehit ve gazi torunları adına Seymen Ali Kalpakoğlu da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

BOĞAZA ÇELENK VE KARANFİL BIRAKILDI

Tören sonrası Japonya'dan gelen heyet, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anmak üzere Boğaz'a çelenk ve karanfil bıraktı.

Törene, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri ve gazilerin torunları ile THY Tahran Kurtarma Operasyonu Ekibi'nin yakınları katıldı.