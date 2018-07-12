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İki ülke Suriye için anlaştı! ''Rejime dokunma, İran'ın etkisini kırayım''

Suriye'de her ne kadar düşman görünseler de Rusya ve İsrail'in gizli anlaşması olduğu iddia edildi. İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail Esed rejimini hedef almayacak; Putin de İran'ın etkisini kıracak.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
İki ülke Suriye için anlaştı! ''Rejime dokunma, İran'ın etkisini kırayım''

İsrail basınında Suriye konusunda çarpıcı bir iddia yer aldı. İsrail merkezli Haaretz'e konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, anlaşmaya göre Rusya, Suriye'deki İran etkisini kıracağını, İsrail'in ise buna karşılık Esed rejimini hedef almaktan vazgeçeceğini söyledi.

''İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞTİ''

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine ilişkin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Netanyahu ile Moskova'daki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Rusya ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin geliştiğini söyledi.

İlişkilerin sadece ekonomi değil, diğer alanlarda da pozitif seyrettiğini vurgulayan Putin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir. Askeri ilişkiler iyi bir düzeyde gelişmekte. Bu iyi düzey insani alanlar için de geçerlidir" yorumunu yaptı.

''PUTİN'E MİNNETTARIM''

Netanyahu da Rusya'ya yaptığı her ziyareti ve Putin ile her görüşmesini, bölgede ve dünyada güveni, güvenliği artırmak için birlikte çalışma fırsatı olarak nitelendirdi.

Görüşmedeki odak noktalarının Suriye'de olup bitenler ve İran'ın varlığı olduğunu belirten Netanyahu, bir süre önce Suriye'den İsrail'e sızan insansız aracın başarıyla vurulduğunu anımsattı.

Netanyahu, "Hem hava hem de kara sınırlarını ihlal etme girişimlerini çok sıkı bir şekilde bastıracağımızı vurgulamak isterim" ifadesini kullandı.

Görüşme imkanı ve söz konusu meseleleri tartıştığı için Putin'e minnettar olduğunu dile getiren Netanyahu, "Aramızdaki iş birliği, tüm bölgeyi istikrara kavuşturan en önemli faktördür" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
  1. İsrail
  2. Rusya
  3. Suriye
  4. Binyamin Netanyahu
  5. Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • ihsanihsan7 sa önce
    esadı baştan beri iktidarda tutan Israil ve abd dir türki,yeye oyun bunun altında gizli demokratik suriyye ısrailin işine gelmez rus gavuruda aynı düşüncede durum bu
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