Hindistan ve Pakistan arasında büyük kriz! Ülkeyi terk etmeleri istendi Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir krizi büyüyor. Hindistan yönetimi, Racastan eyaletinde yaşayan Pakistan vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri için iki gün süre verdi.

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir saldırısı sonrası başlayan gerginlik tırmanıyor. Hindistan'ın Pakistan sınırında yer alan Racastan eyaleti yönetimi, eyalette bulunan Pakistan vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi. Gerilim tırmanıyor Yerel kaynaklara göre bölge yönetimi, saldırı sonrası Pakistanlı ve Keşmirli ailelere Hintlilerce düzenlenen saldırılardan sonra bu kararı aldı. Bölgeyi ziyaret etmek isteyen Pakistanlıların vize başvurularının da reddedildiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta Pulvama'da düzenlenen ve en az 40 Hint askerinin öldüğü saldırının ardından Pakistan ile Hindistan arasında karşılıklı gerilim artmıştı. Kaynak: Mepa News

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