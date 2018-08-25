0553 313 94 23

İki ülke arasındaki sorun çözüldü! Elektrik ihracı başladı

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, aralarındaki sorunun çözülmesinin ardından aralarında Irak'ın da bulunduğu 3 ülkeye yeniden elektrik ihraç etmeye başladıklarını açıkladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:30
İki ülke arasındaki sorun çözüldü! Elektrik ihracı başladı

Erdekaniyan, aralarındaki sorunun çözülmesinin ardından komşu ülkelerden Irak, Pakistan ve Afganistan'a elektrik vermeye başladıklarını belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında Erdekaniyan, İran'ın komşu ülkelerle yapılan anlaşmalar gereği vaatlerini yerine getirdiğini ve enerji ihracatını sürdürdüğünü ifade etti.

Erdekaniyan, Bağdat yönetiminin ödemelerin bir bölümünü yaptığını ve Irak'ın biriken enerji taleplerinin süratle karşılanması için çalışacaklarını kaydetti.

İran Enerji Bakanı, ihracatın yanında ihtiyaç duyduklarında Türkmenistan ve Ermenistan'dan da enerji ithal edebileceklerini vurguladı.

Erdekaniyan, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'daki enerji sorunları nedeniyle Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji ihracatını durdurduklarını, 18 Ağustos'ta ise borcun ödenmesi ve elektrik ihracatının tekrar başlaması için Irak Elektrik Bakanlığına davet gönderdiklerini bildirmişti.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:30
  1. İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan
  2. ırak
  3. iran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı
    1. Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı
    2. Mevlüt Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla..
    3. Hem Erdoğan’a “demokratik değil” dedi,..
    4. ABD'li eski diplomattan küstah..
    5. MİT ve polisten terör operasyonu!
    6. Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
    7. Gaziantep'te trafik kazası: 18 kişi..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Zafer..
    9. Kırmızı listedeki teröristin nasıl..
    10. Trump’a “mütevazı” dedi, cevabı aldı
    11. Almanya’da cami karşısına açılan..
    12. PKK'nın çağrı yaptığı eyleme izin yok!
    13. Papa 40 yıl sonra oraya gitti!
    14. AK Parti binasına saldıran zanlı..
    15. Trump etkisi: Meksikalı olduğun için..
    16. Irak'ta kritik görüşme!
    17. Fenerbahçe yeni transferi resmen..
    18. Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz..
    19. Belediye Başkanı açıkladı! O stat..
    20. Suudiler diken üstünde... Kılıf çoktan..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz