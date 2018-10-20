İki ülke arasında büyük kriz! Operasyonun başlaması an meselesi

Ukrayna yönetiminin Rusya yanlısı muhaliflerin bulunduğu sınır bölgesine askeri takviyede bulunduğu ve operasyon hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Ukrayna ordusu bu hafta başından itibaren Luhansk ve Donetsk bölgelerinde bulunan Rusya yanlısı muhaliflerin sınırına askeri yığınak yapmaya başladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, muhaliflerin sınırına piyade ekipleri, piyade savaş araçları ve tanklarla yığınak yaptı. Bakanlık konu hakkında yaptığı açıklamada her an bir operasyonun gerçekleşebileceğini duyurdu.

“Hava saldırısı olursa uçaklarını düşürürüz”

Milisler tarafından yapılan açıklamada,“Kiev yönetimi, 10 ayrı dağ bölgesine piyade timleri, piyade ekipman ve zırhlıları ve BMP - 1 tipi saldırı tankları ile konuşlandı” denildi. Kiev yönetiminin hava saldırılarına da teşebbüs edebileceğini belirten muhalifler, “Böyle bir hava saldırısı olursa, Kiev yönetimine saldırı uçaklarını düşürürüz. Minsk anlaşması doğrultusunda Kiev yönetiminin diyalog kurmak yerine saldırgan bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz” denildi.

Rus basını ise Kiev yönetimine ait orduların kısa bir süre içerisinde muhaliflerin sınırında bir saldırı başlatılabileceğini iddia etti.