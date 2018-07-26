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İki ülke arasında bayrak krizi: Bayrağımızı kopyalamayı bırakın

Yeni Zelanda'da başbakan vekili Winston Peters, Avustralya'nın Yeni Zelanda bayrağını kopyalamayı bırakması ve kendine yeni bir bayrak bulması gerektiğini ifade etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:41
İki ülke arasında bayrak krizi: Bayrağımızı kopyalamayı bırakın

Okyanusya ülkeleri Avustralya ile Yeni Zelanda arasında bayrak krizi yaşanıyor. Yeni Zelanda'da vekaleten başbakanlık görevini yürüten Winston Peters yaptığı açıklamada, Avustralya'ya Yeni Zelanda bayrağını kopyalamayı bırakmasını ve kendi dizaynını üretmesi çağrısında bulundu.

Yerel TVNZ kanalına konuşan Peters, "Uzun zamandur kullandığımız bir bayrağımız vardı. Avustralya tarafından kopyalandı. Bayraklarının değiştirmeliler ve bu dizaynı ilk bizim kullandığımız gerçeğine değer vermeliler" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİK KRALLIK DETAYI

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bayrakları gerçekten de birbirine çok benzer. Britanya sancağı temel alınarak hazırlanan tasarımlar, koyu lacivert zemin üzerine yapılmış. Her iki bayrağın da sol üst köşesinde Birleşik Krallık bayrağı yer alırken, sağ tarafında ise Güney Haçı takımyıldızı yer alıyor.

İki bayrak arasındaki farklar ise oldukça az. Yeni Zelanda'nın kırmızı yıldızlarının aksine Avustralya bayrağındaki yıldızlar beyaz. ve ülkenin bölge ve eyaletlerini temsilen 7 köşeli. Yeni Zelanda bayrağı 1902 yılından itibaren kullanılırken, Avustralya 1954 senesinde mevcut bayrağını resmi olarak kullanmaya başladı. Ancak bayrağın değişik versiyonları 1901 yılından beri kullanımda.

Doğum yapan Başbakan Jacinda Ardern'in yerine vekalet eden Peters'ın yorumları, Yeni Zelanda-Avustralya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geldi. İki ülke arasındaki ilişkiler 17 yaşındaki bir Yeni Zelandalı'nın Avustralya'da tutuklanarak yetişkinlerin tutulduğu bir cezaevine konmasıyla birlikte gerilmişti.

BAYRAK KRİZİ YENİ DEĞİL

Yeni Zelanda'da bayrak gündemi ise yeni değil. Ülke 2016 yılında bir referanduma giderek, yeni bayrak tasarımını oylama sunmuştu. Ancak referandumdan yüzde 56.6 ile mevcut bayrağın korunması sonucu çıkmıştı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 13:41
  1. Yeni Zelanda
  2. Avustralya
  3. BAYRAK

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