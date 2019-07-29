İki terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Siirt’in Eruh bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.29 Temmuz 2019 Pazartesi 03:53
Milli Savunma Bakanlığı, Siirt’in Eruh bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Siirt Eruh bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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