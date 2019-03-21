İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin...' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular." dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, kendisine sert konuştuğu iddiasıyla tepki gösterildiğini, terör örgütlerine sırtını dayadığını söyleyen bir kadına karşı yumuşak konuşulamayacağını belirterek, “Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, tarihimizin bize emanet ettiği bütün miraslara, geleceğimize, huzurumuza kim musallat olursa kafasını ezeceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, terörle mücadele kapsamında 2017 ve 2018'de 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini, artık dağlarda kuş uçurtmadıklarını, Doğu ve Güneydoğu kentlerine huzur geldiğini, bu bölgelerin makus talihini yendiğini ifade etti.

"Doğu ve Güneydoğu'daki 13-14 yaşındaki kızlarımızı analarının kucağından alıp dağa getirip o hayvan Karayılan">Murat Karayılan'a, hayvan Cemil Bayık'a masa mezesi yapıp tecavüz ettiren, taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" diyen Soylu, PKK'yı Meclise taşıyanların şu aralar yeni bir oyun sergilediğini anlattı.

Türkiye'nin gelecek 4,5 yıllık seçimsiz dönemde güçlü adım atmasını engellemek için tezgahların kurulduğunu, Millet İttifakı ve Saadet Partisi listelerinde "299 HDP ve PKK ile iltisaklı adayın" bulunduğunu vurgulayan Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da kendisine "laf attığını" kaydetti.

Soylu, şunları belirtti:

"Ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz. Ahlaksız ben miyim, PKK'lı iki tane milletvekilini TBMM'ye sokacağım diye PKK'ya Milli Görüşü satmaya çalışan sen misin ahlaksız? Kim ahlaksız? Erbakan niçin Milli Görüş verdi ismini? Milli olduğu için, bu ülkenin milli değerlerine sahip çıktığı için verdi. Şimdi siz PKK ile pazarlık yapıyorsunuz, PKK ile sözleşme imzalıyorsunuz."

- "İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular"

Kurulan tezgahı HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin canlı yayında açıkladığını, Türkiye'nin doğusu ve batısında diğer partilerle nasıl oy paylaşımı yapıldığının açık olduğunu dile getiren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sezai Temelli diye bir adam var. Adamın yüzünde meymenet yok. Diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' 'Kürdistan neresi, var mı öyle bir yer? Zehirli dilleriyle her şeyi zehirlemeye çalışıyorlar. Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin.' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular.

Buradan Saadet Partisi Genel Başkanına söylüyorum. 74 tane HDP'li, PKK'lıyı listelerine koydunuz. İçinde PKK'dan tutuklu olanlar var, PKK'ya haraç toplayanlar var, PKK'ya milislik, kuryelik yapanlar var. İçerisinde PKK'nın yıllarca propagandasını yaptığı için gözaltına alınanlar var. Karamollaoğlu, sen onların hiçbirisini tanımıyorsun. Senin öyle bir kabiliyetin de yok zaten. Sana listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını, kardeşlerini listeye yazdın, hepsinin kardeşlerini listeye yazdın, bu ülkede aynısını İYİ Parti yaptı, CHP yaptı."

(Sürecek)