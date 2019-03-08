İki süpersonik uçaktan yayılan şok dalgalar

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki süpersonik uçaktan yayılan şok dalgalarını görüntülemeyi başardı.

Space.com'un haberinde, NASA'nın schlieren fotoğraf teknolojisiyle görüntülediği şok dalgalarının, ABD Hava Kuvvetleri Deneme Pilotu Okulunun iki T-38 tipi süpersonik uçağından yayıldığı belirtildi.

Birbirlerinden yaklaşık 30 fit (9 metre) uzakta bulunan iki süpersonik uçağın 2 bin fit (610 metre) üzerinde seyreden bir diğer uçaktaki kameranın yakaladığı görüntüde, şok dalgalarının etkileşime girdiğinde eğilip bükülmesi dikkati çekiyor.

Fotoğraf, iki süpersonik uçaktan yayılan şok dalgalarının havada etkileşimini ortaya koyan ilk görüntü oldu.

NASA'nın Ames Araştırma Merkezinde görevli fizikçi J.T. Heineck, fotoğraf için "Bu kadar net, bu kadar güzel olacağını hiç hayal edemezdik." ifadesini kullandı.